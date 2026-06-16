Захарова иронично высказалась о ситуации с фрегатом «Адмирал Григорович»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про «опасное сближение», комментируя происшествие в Ла-Манше с участием российского военного фрегата «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой под британским флагом. Об этом она написала телеграм-канале .

«„Адмирал Григорович“ домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала дипломат.

Захарова также опубликовала фрагмент карты Москвы с изображением британского посольства, расположенного на набережной Москвы-реки.

Ранее Минобороны России сообщило, что 16 июня в проливе Ла-Манш экипаж фрегата обнаружил парусную яхту Bright Future, которая шла под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем. На связь ее экипаж не выходил. Моряки запустили сигнальные ракеты, подали звуковые сигналы, а потом открыли стрельбу по ее курсу, чтобы предотвратить столкновение.