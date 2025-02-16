Захарова иронично ответила на призыв Эстонии загнать Путина в угол

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв коллеги из Эстонии Маргуса Цахкна загнать президента Владимира Путина в угол на переговорах, заявила, что Россия заняла отличную позицию для маневра. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — отметила она.

Захарова добавила, что это отличная позиция для маневра и поблагодарила западных политиков за то, что страну в нее «загнали».

Ранее Захарова предупредила о последствиях за сравнение России с нацистской Германией, которое произнес итальянский президент Серджо Маттарелла. Дипломат напомнила, что зарождение фашизма началось в Италии. Российский МИД выразил возмущение по поводу высказывания Маттареллы.