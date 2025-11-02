Захарова иронично ответила на обвинения Пашиняна в адрес КГБ

КГБ не может быть причастным к историческим проблемам турок и армян. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

Она прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который обвинил КГБ в проблемах отношений республики с Турцией. Дипломат напомнила о дате возникновения советской структуры.

«КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империей начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ», — подчеркнула она.

Ранее Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Лидеры подтвердили намерение продолжать усилия по укреплению двусторонних мирных отношений.

Они также обратили внимание на значимость достигнутых на саммите в Вашингтоне договоренностей и обсудили преимущества развития транспортного сообщения, реализацию проекта TRIPP («Путь Трампа») и другие темы.