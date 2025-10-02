Пашинян и Алиев продолжат работу по укреплению мира между двумя странами

Во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о продолжении совместных усилий по укреплению двусторонних мирных отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Стороны подчеркнули значимость договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом», — процитировал сообщение ТАСС.

Лидеры также обсудили преимущества развития транспортного сообщения, рассмотрели ход развития инфраструктуры в Азербайджане и реализацию проекта TRIPP (Путь Трампа) в Армении. Еще обговорили Вашингтонскую декларацию.

Ранее режиссер Никита Михалков заметил интересную деталь в поездке Алиева в США. По его словам, Трамп не воспринимает азербайджанского лидера всерьез. Он перепутал Армению с Албанией и не смог выговорить название Азербайджана.