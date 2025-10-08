Захарова иронично оценила планы Макрона выступить с заявлением

Захарова пошутила о том, что Макрона доконал российский теневой флот

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о планах президента Франции Эммануэля Макрона выступить с заявлением в вечером 8 октября. Свое мнение дипломат выразила в Telegram-канале .

«Российский „теневой флот“ доконал?» — задалась вопросом Захарова.

По данным газеты Le Figaro, Макрон сделает заявление вечером в среду. Журналисты предположили, что французский лидер планирует выступить по истечении 48 часов, которые отвели подавшему в отставку премьер-министру страны Себастьяну Лекорню. Не исключалось, что Макрон может объявить о роспуске Национального собрания.

Ранее стало известно, что 8 октября во Франции планируют рассмотреть предложение о запуске процедуры импичмента в отношении Макрона. С таким предложением выступила партия «Непокорившаяся Франция» на фоне отставки Лекорню.