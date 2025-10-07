Во Франции рассмотрят предложение по отрешению Макрона от власти

В среду, 8 октября, во Франции рассмотрят предложение о запуске процедуры импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в эфире канала BFMTV .

«Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит нашу инициативу об отрешении [Макрона] от власти, которую подписали 104 парламентария», — сказала она.

Предложение от партии поступило на фоне отставки французского премьера Себастьяна Лекорню, вслед за которой в стране начался крупный политический кризис. Политик провел в этой должности меньше месяца.

Политический некролог Макрону готовят и в Евросоюзе. В ЕС беспокоятся, что ситуация во Франции подвергает риску всю еврозону.