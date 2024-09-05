Захарова иронично оценила идею создания «министерства возвращения» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею создания на Украине «министерства возвращения». В своем Telegram-канале она иронично назвала его по-английски Come Back Ministry of Ukraine.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сказал, что в стране может появиться «министерство возвращения украинцев». Его деятельность направят на тех гражданах страны, которые проживают в западных странах.

«Арахамия заявил, что в Верховной раде предложили создать „министерство возвращения украинцев“, чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine», — написала дипломат.

По данным РИА «Новости», только треть украинцев уверены в том, что вернутся домой. Социологи выяснили, что сейчас за рубежом проживают около 4,9 миллиона граждан Украины. Наибольшее число переехало в Германию. Там живет 32% украинцев, а в Польше — 22%.