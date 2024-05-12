Стала известна доля уверенных в возвращении на родину украинцев | 360°

Мир 12 мая 2024, 18:25 Стала известна доля уверенных в возвращении на родину украинцев РИА «Новости»: только треть украинцев уверены в том, что вернутся домой Carsten Koall / Global Look Press

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Только треть покинувших Украину граждан выразили уверенность, что однажды вернутся домой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные опросы.

По данным социологов, в настоящее время за границей проживают порядка 4,9 миллиона украинцев. Наибольшее число — в Германии (32%) и Польше (22%).

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Специалисты агентства Info Sapiens в январе провели опрос и установили, что лишь 26,2% покинувших Украину уверены в возвращении назад. Еще 26,3% не исключили такого варианта, но более половины опрошенных заявили о готовности приехать обратно в случае прекращения боевых действий.

«Граждане Украины постепенно начали адаптироваться на новом месте. Многие говорят, что им тут лучше, чем на родине», — рассказали авторы опроса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек Европе новый миграционный кризис из-за украинцев.