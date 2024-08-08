Захарова дала ценный совет «О’Брайену и компании» после скандального заявления об Армении

Захарова ответила помощнику госсекретаря США на заявление о России и Армении

Связи между Арменией и Россией формировались веками, и они выдержат все испытания на прочность. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который подтвердил попытки Белого дома разорвать связи между Арменией и Россией.

Дипломат назвала высказывание американского чиновника голословным. По ее словам, США стремятся с помощью «геополитического инжиниринга» исказить и сфабриковать реальность в глазах мировой общественности.

Захарова напомнила, что Россия и Армения на протяжении истории помогали друг другу.

«О’Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад», — подчеркнула она.

Ранее издание Cumhuriyet сообщило, что США хотят «разыграть карту Армении» для ослабления России. Турецкий обозреватель добавил, что Белый дом пытался перед этим «навести смуту» у границ с помощью Грузии.