Фонд Клуни предложил отрыть «охоту» на российских журналистов

Российских журналистов следует арестовывать в Европе. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки»* заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат.

Она объявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских репортеров. По ее словам, против журналистов будут возбуждать уголовные дела.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. — прим. ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», — добавила Нейстат.

Она также призвала выписывать именно закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о том, что их могут арестовать на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что в Европе практически перестало работать международное право.