Власти Берлина запретили георгиевскую ленту на День Победы | 360°

Мир 07 мая 2024, 15:08 Власти Берлина запретили георгиевскую ленту на День Победы Полиция Берлина запретила георгиевскую ленту и флаг РФ на День Победы РИА «Новости»

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Руководство полиции Берлина по соглашению с властями города запретило демонстрировать георгиевские ленточки, флаг России и прочую символику на советских мемориалах ко Дню Победы. Об этом сообщила телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Официально запрет прописан в вестнике земельного административного ведомства. Ограничение также распространяется на военные песни и марши, флаги с гербами СССР, Чечни, Белоруссии, связанную с новыми регионами России и Крымом символику.

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При этом запрет не касается членов дипломатических делегаций и других категорий привилегированных лиц. Ношение георгиевской ленты и элементов военной формы разрешили ветеранам Второй мировой войны.

Правила действуют с 06:00 8 мая до 22:00 9 мая на трех советских мемориалах в немецкой столице — Панков, Тиргартен и Трептов-парке. В Берлине 8 и 9 мая состоятся несколько памятных мероприятий, а также пройдут демонстрации. Порядок на улицах обеспечат свыше 1,5 тысячи полицейских.

Ранее полиция Молдавии предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты 9 Мая.