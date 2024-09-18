Заговорщики хотели расстрелять из пулемета вертолет Лукашенко

В 2020 году заговорщики планировали расстрелять вертолет белорусского лидера Александра Лукашенко из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».
Один из организаторов переворота, осужденный Юрий Зенкович расскажет о событиях четырехлетней давности в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко».
Согласно анонсу, заговорщики искали средства для своих целей в Израиле, США и на Украине. ФСБ совместно с КГБ пресекли попытку военного переворота и покушения на Лукашенко в 2021 году.
Государственный переворот предотвратили в Армении в сентябре 2024 года. Захват власти готовили выходцы из Нагорного Карабаха и армяне. По данным СК республики, группировку якобы отправили в Россию на трехмесячную стажировку.
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