Заговорщики хотели расстрелять из пулемета вертолет Лукашенко

В 2020 году заговорщики планировали расстрелять вертолет белорусского лидера Александра Лукашенко из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1» .

Один из организаторов переворота, осужденный Юрий Зенкович расскажет о событиях четырехлетней давности в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко».

Согласно анонсу, заговорщики искали средства для своих целей в Израиле, США и на Украине. ФСБ совместно с КГБ пресекли попытку военного переворота и покушения на Лукашенко в 2021 году.

Государственный переворот предотвратили в Армении в сентябре 2024 года. Захват власти готовили выходцы из Нагорного Карабаха и армяне. По данным СК республики, группировку якобы отправили в Россию на трехмесячную стажировку.