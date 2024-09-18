Попытку госпереворота предотвратили в Армении

СК Армении: группу для захвата власти в стране готовили в России

Власти Армении предотвратили попытку захвата власти путем государственного переворота, который готовили несколько граждан республики и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета страны.

Силовики установили личности семи человек, которым якобы предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тысяч рублей в месяц. За это время злоумышленники должны были ознакомиться с навыками использования тяжелого оружия.

По данным СК, после возвращения в республику эти люди завербовали в свои ряды армян и жителей Карабаха. Правоохранители арестовали троих подозреваемых в попытке госпереворота. Еще четверых объявили в розыск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возложил вину за события в Нагорном Карабахе на Армению. Он напомнил, что Россия и Белоруссия призывали армянскую сторону к мирному урегулированию конфликта, но премьер Никол Пашинян захотел «воевать».