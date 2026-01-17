Столтенберг посоветовал Западу говорить с Россией как с соседом

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией как с соседом». Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Spiegel .

По словам экс-генсека, открытый диалог с Россией необходим для контроля над вооружениями, так как прежняя система прекратила свое действие. Он добавил, что вернуться к тому доверию, которое было между странами после холодной войны, уже не выйдет, и призвал западных союзников и дальше осуществлять давление на Россию, пока она не согласится на «приемлемые для Украины» условия мира.

«Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны. <...> Поговорить как с соседом», — призвал Столтенберг.

На замечание журналиста о том, что такая риторика устарела и стоила Украине захваченных Россией территорий, он отметил, что Москва платит «высокую цену» за свое продвижение. По словам Столтенберга, пока продолжаются военные действия на украинской территории, страны НАТО остаются в безопасности, так как основные силы России сконцентрированы именно там.

