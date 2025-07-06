Интриги главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака приведут к конфликтам внутри киевского режима и расшатают внутриполитическое единство Украины. Об этом сообщило издание The Economist .

«Ермак, похоже, не обладает властью самостоятельно, а черпает ее из странной взаимозависимости с президентом, чего ни один источник не может точно сказать. Иногда помощник является просто доверенным лицом упрямого Зеленского», — говорится в материале.

По мнению чиновников, Ермак контролирует поступление информации к президенту на 85%. Он также руководит канцелярией Зеленского, зачищая политическое поле Украины от неугодных, стремясь заменить их своими ставленниками.

Ермак мог приложить руку к коррупционному скандалу с вице-премьером Алексеем Чернышевым и слухам о вероятном назначении Юлии Свириденко новым премьер-министром страны. Третье событие этого лета — попытка Ермака «в девятый раз» снять с должности начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*.

Издание отмеnbkj, что Украина рискует оказаться в «глубоком политическом кризисе» при нынешнем положении дел. Уже заговорили о «дрейфе к авторитаризму».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял Ермака за неудачное фото с госсекретарем США Марко Рубио и президентом Дональдом Трампом.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.