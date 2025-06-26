В Раде высмеяли Ермака за неудачный снимок с Трампом и Рубио

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал неудачное фото с госсекретарем США Марко Рубио и президентом Дональдом Трампом, пытаясь доказать успешность переговоров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Этот голубчик продолжает себя топить», — написал Дмитрук.

На снимке видно, что у Марка Рубио, пожимающего руку Ермаку, закрыты глаза. При этом Трамп сжал губы и смотрит на происходящее с явным недовольством.

Ранее Дмитрук объяснил, почему Трамп не обсуждал с Зеленским украинский вопрос. По его словам, Трамп не хочет говорить о серьезных вещах с человеком, который не может ничего гарантировать. Украинского парламентария процитировал RT.