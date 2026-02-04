Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному сроку

Федеральный суд Южного округа Флориды приговорил Райана Уэсли Раута к пожизненному заключению за попытку покушения на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщил телеканал Fox News . Суд также добавил к пожизненному сроку еще семь лет тюрьмы.

В сентябре 2025 года Раута признали виновным по пяти эпизодам, включая попытку покушения на кандидата в президенты, нападение на федерального служащего и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Свою вину он не признал.

В апреле Минюст США сообщил о задержании жителя Пенсильвании Шона Монпере, который публиковал угрозы в адрес Трампа и ряда высокопоставленных чиновников. Силовики задержали 32-летнего мужчину 9 апреля. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам.