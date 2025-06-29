Заговор по свержению власти раскрыли в Сербии

В Сербии арестовали шесть человек за попытку свергнуть власть

Сербские власти арестовали шесть человек по подозрению в подготовке насильственного изменения конституционного строя. Их задержали еще перед протестами, сообщила местная газета РТС .

Арест подозреваемых санкционировала Высшая прокуратура Сербии. В МВД добавили, что все задержанные 21 июня собрались в одном из отелей, чтобы распланировать насильственную смену власти.

Следствие считает, что подозреваемые координировали действия, направленные на блокировку дорог и стратегических объектов инфраструктуры по всей стране. Они также планировали нападения на государственные учреждения.

При задержании у одного из подозреваемых нашли пистолет. У второго изъяли арбалет. Всем шестерым грозит до пяти лет лишения свободы.

Вечером в субботу, 28 июня, в Белграде прошли массовые протесты. После них начались беспорядки. Митингующие требовали досрочных выборов. К собравшимся обращался Вучич.