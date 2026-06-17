Заговор на турнире UFC в Белом доме признали покушением на Трампа

Министерство юстиции США признало заговор, предотвращенный на турнире UFC в Белом доме, покушением на президента Дональда Трампа, его семью и гостей мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пяти мужчинам предъявили обвинения в подготовке убийства государственных чиновников. По данным следствия, злоумышленники планировали запустить начиненные взрывчаткой беспилотники в толпу, чтобы вызвать панику, а затем открыть снайперский огонь по представителям администрации.

Заговор удалось предотвратить благодаря совместным действиям ФБР, полиции и Минюста. Все подозреваемые находятся под стражей. В ведомстве подчеркнули, что защита президента и территории Белого дома остается приоритетом для Секретной службы США.

«В случае признания виновным в сговоре с целью совершения убийства каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения и штрафа в размере 250 тысяч долларов», — заявили в ведомстве.

Помимо пятерых заговорщиков, американские правоохранители выявили еще 23 соучастника.