ФБР предотвратило атаку дронов на турнир UFC в Белом доме

ФБР предотвратило нападение на турнир UFC, который прошел в ночь на понедельник в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Спецслужбы задержали пятерых заговорщиков и выявили еще 23 соучастника. Их план включал атаку беспилотниками со взрывчаткой по близлежащим зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию и подставить людей под огонь снайперов. Затем злоумышленники собирались штурмовать ворота резиденции.

О подготовке нападения стало известно 10 июня, одного из подозреваемых задержали в Цинциннати. В Signal обнаружили переписку с обсуждением атаки, в которой участвовали 23 человека.

Один из задержанных признался, что целью должны были стать представители «капиталистической элиты», миллиардеры и политики. Турнир UFC прошел на арене у Южной лужайки Белого дома, его приурочили ко дню рождения президента США Дональда Трампа и Дню независимости США — 4 июля.

В мае The Guardian сообщала об угрозе терактов на матчах ЧМ по футболу в Соединенных Штатах из-за иранского конфликта.