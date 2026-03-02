Загорал на фоне ударов Ирана. Глава МО Италии опозорился из-за отдыха в Дубае

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто задействовал военный борт и втрое переплатил, чтобы улететь на родину из Дубая, где он застрял из-за закрытия воздушного пространства. Об этом министр сообщил в соцсети X .

«Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов», — заявил он.

Министр ранее прилетел вместе с семьей в Дубай, но после военной кампании США и Израиля против Ирана понял, что она быстро не закончится. В итоге он по суше перебрался в Оман, куда направили самолет Gulfstream G550 итальянских ВВС для его эвакуации, уточнило агентство ANSA.

Крозетто оставил семью в эмирате, причем родные якобы поддержали его решение. Министр будет единственным пассажиром спецборта.

После того, как появилась информация о его присутствии в Дубае в такое время, среди парламентариев разгорелась полемика на тему, какой еще министр обороны в мире поехал отдыхать в зону будущих военных действий.

Крозетто назвал эти нападки позорными и низкими. Только лидер оппозиционного «Движения пять звезд» Риккардо Риккарди заявил, что эта история их потрясла, поэтому они направят запрос кабмину.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер опозорился в эфире, когда не смог объяснить открытие военных баз страны для США.