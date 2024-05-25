«Заголовки в СМИ выглядят иначе». Главу МИД ФРГ Бербок уличили во лжи о Путине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок говорит о нежелании президента России Владимира Путина вести переговоры, хотя это совсем не так. Во лжи дипломата уличила немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем видеоблоге .

«Нам говорят, что Путин не хочет вести переговоры <…> Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», — заявила Вагенкнехт.

Политик показала статьи в немецких СМИ, в которых цитировались заявления Путина о готовности к мирным переговорам на основе стамбульских договоренностей и ситуации на земле. Вагенкнехт добавила, что прекратить конфликт можно только путем дипломатии, а не поставкой оружия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что переживает за состояние Бербок после слов последней о Путине. Дипломат заявила, что у немецкого министра проблемы либо с памятью, либо с логикой. Захарова напомнила, что Россия была готова к переговорам еще весной 2022 года, но Киев вышел их переговорного процесса.