Профессор Сакс: ЕС распадется, если не сможет мирно сосуществовать с Россией

Европа, Россия и Украина могут отказаться от агрессивной и воинственной политики, и вполне могли бы ужиться. Основная ошибка европейцев — русофобия, заявил в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.

«Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней», — отметил профессор.

Эксперт уверен, что русофобия не должна была определять направление европейской политики. Продолжение агрессивной риторики в сторону России неминуемо приведет к распаду Евросоюза.

Сакс заявил, что установление мирных отношений с Россией возможно даже на этом этапе. Мир мог бы основываться на нейтралитете, прежде всего, Украины.

«Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется», — подчеркнул Сакс.

Украине же грозит полная капитуляция из-за внутриполитического кризиса, такое заявление сделал норвежский профессор Гленн Дизен. Киевскому режиму придется принять все условия России, так как он не сможет продолжать противостояние.