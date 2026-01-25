«Загнала себя в ловушку». Западу и Украине посоветовали изменить отношение к России
Профессор Сакс: ЕС распадется, если не сможет мирно сосуществовать с Россией
Европа, Россия и Украина могут отказаться от агрессивной и воинственной политики, и вполне могли бы ужиться. Основная ошибка европейцев — русофобия, заявил в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
«Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней», — отметил профессор.
Эксперт уверен, что русофобия не должна была определять направление европейской политики. Продолжение агрессивной риторики в сторону России неминуемо приведет к распаду Евросоюза.
Сакс заявил, что установление мирных отношений с Россией возможно даже на этом этапе. Мир мог бы основываться на нейтралитете, прежде всего, Украины.
«Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется», — подчеркнул Сакс.
Украине же грозит полная капитуляция из-за внутриполитического кризиса, такое заявление сделал норвежский профессор Гленн Дизен. Киевскому режиму придется принять все условия России, так как он не сможет продолжать противостояние.