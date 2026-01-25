Внутриполитическое напряжение на Украине приведет к тому, что Киев будет вынужден принять все требования России из-за неспособности продолжать противостояние. Такое мнение высказал на YouTube-канале Рэйчел Блевинс профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт отметил, что русские требуют очень многого, и Украине сложно это принять. Но дела на Украине обстоят очень плохо из-за затянувшегося конфликта. Кризис внутри страны приведет к невозможности управлять государством.

«Назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято», — резюмировал Дизен.

Накануне в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Стороны обсудили требования России по Донбассу, разногласия вокруг Запорожской АЭС, а также возможные шаги для деэскалации.