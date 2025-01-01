Российский военный рассказал, заменят ли бойцов роботами

В ВС России оценили перспективы применения роботов в зоне боевых действий. Даже самые совершенные устройства не смогут заменить солдат, заявил РИА «Новости» командир отряда «Запад».

Боец с позывным Вини заметил, что человекоподобным роботам не под силу работа по выявлению целей и дополнительных огневых позиций, которые есть у противника.

«Ну и в целом робот не сможет заменить штурмовика», — подчеркнул он.

Военный рассказал и о пользе применения роботов. Их использование при разминировании, разведке и доставке провизии позволяет сохранять жизни солдат.

Ранее в России приступили к разработке уникального самоходящего робота-андроида БРЧ-1, который превзойдет человека по силе и скорости. Его испытания пройдут в первом квартале 2025 года. После этого устройство хотят отправить на передовую.