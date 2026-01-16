Загадочные сундуки нашли на дне озера в Польше

Польские водолазы нашли на дне озера Пильховско три загадочных сундука. Об этом сообщила радиостанция RMF24 .

В конце декабря 2025 года профессиональный дайвер Марсель Коркуш проводил съемку, когда обнаружил сундуки. Его насторожила военная маркировка на стенках, поэтому мужчина решил поднять один из них на поверхность.

Остальные сундуки позже извлекли дайверы-минеры. Они провели операцию под охраной правоохранителей. Из воды удалось извлечь три емкости. Это подтвердила официальный представитель пограничной службы Ольга Лукашевич.

Содержимое сундуков передали для анализа экспертам: им предстоит определить точный тип и происхождение находок. По результатам исследований будет решено, что делать с ними дальше.

Ранее в московскую многоэтажку доставили подозрительную посылку. Человек, доставивший ее, сказал, что он «гражданин, помогающий человеку по подрывам».