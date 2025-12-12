Загадочные человеческие останки обнаружили на набережной Нью-Йорка

Вблизи оживленной набережной Кони-Айленда в Нью-Йорке нашли человеческий череп и кости. Об этом сообщило издание People .

По данным издания, первый фрагмент — череп — обнаружили в зарослях у променадa Ригельмана. На следующий день в том же районе нашли остальные части скелета, включая кости рук и ног. Личность погибшего и обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными.

Местные жители рассказали, что находка произвела на них сильное впечатление. Один из очевидцев отметил, что останки, вероятно, пролежали там долгое время, назвав ситуацию «очень печальной».

Правоохранительные органы проводят проверку.

