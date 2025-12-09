Голову, руки и ноги младенца нашли в холодильнике эротического кол-центра в Токио

В Токио в кол-центре эротической компании нашли голову, руки и ноги младенца в холодильнике. Об этом сообщило издание Japan Times со ссылкой на МВД Японии.

В полицию обратился один из сотрудников офиса. Он сбежал с работы, когда увидел останки в холодильнике. Стражи порядка оперативно прибыли на место ЧП и забрали тело. Голова была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ступни лежали в пластиковых пищевых контейнерах. Где оказалось туловище погибшего — неизвестно.

Сейчас полицейские проводят расследование. Пол ребенка не смогли установить. По предварительным данным, это двухмесячный младенец.

Один из жителей района, где находится колл-центр, заявил, что здание часто использовали как пункт ожидания для секс-работниц. Мужчина постоянно видел женщин, входящих и покидающих это помещение.

Ранее в Гонконге в кукле Hello Kitty обнаружили череп девушки, которую убили 26 лет назад. Полицейским помогла хозяйка куклы. Она пожаловалась, что ее преследует призрак.