Загадочное послание Трампу появилось в Израиле

В Израиле появился плакат с призывом к Трампу «закончить работу»

Плакат с призывом к президенту США Дональду Трампу «закончить работу» появился в одном из самых оживленных мест Израиля. Об этом сообщил ТАСС .

Билборд установили вдоль объездного шоссе на востоке Тель-Авива. Это одно из самых оживленных мест в стране, где ежедневно проезжают сотни тысяч израильтян.

На плакате под портретом американского лидера написали: «Господин президент, закончите работу».

На прошедшем во вторник, 17 июня, заседании с Советом национальной безопасности Трамп одобрил удары по Ирану, но приказа не отдал, оставив время на раздумье. По данным источников, на утро четверга, 19 июня, окончательного решения американский лидер так и не принял.