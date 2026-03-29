Загадочно пропавшая в Турции студентка из Подмосковья нашлась в Сербии

Пропавшую в Турции студентку из Московской области обнаружили в Сербии. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По информации источника журналистов, 21-летняя Кристина М. находилась недалеко от Белграда. С ней все в порядке, девушка здорова. Поиски продолжались девять дней. Сейчас ее родственники решают вопрос о перевозке в Россию.

В конце февраля студентка из Одинцова вылетела в Сербию, хотя родителям заявляла, что отправится в Сочи. В середине марта она связалась с родными и рассказала, что на самом деле находится в Белграде, затем 17 марта она прилетела в Турцию, и связь с ней прервалась.

Сестра пропавшей рассказала, что перед отъездом она говорила про свои опасения из-за какого-то мужчины. Родители студентки подали заявление в генконсульства Турции и Сербии. Они опасались, что девушку могли похитить торговцы людьми.

