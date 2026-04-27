Задержанный по запросу США россиянин на Кипре получил всю необходимую помощь

Посольство России в Никосии оказывает всю необходимую помощь российскому гражданину Серажудину Актулаеву, задержанному на Кипре по требованию США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

«Доступ к нему есть по-прежнему. Мы поддерживаем тесный контакт с ним и его родственниками. Жалоб у него каких-либо нет. Всю необходимую помощь, включая консульскую, полностью обеспечиваем», — заявили журналистам в посольстве.

Актулаев находится под стражей в Никосии. Он не признает себя виновным по всем предъявленным ему пунктам обвинения, подчеркнули в дипмиссии.

Серажудина Актулаева 1985 года рождения задержали на Кипре в конце мая 2025 года по требованию американских властей. США обвинили его в предполагаемом кибермошенничестве. Америка добивается выдачи россиянина в Штаты. ФИнальное решение по этому делу должны объявить 11 мая.

Ранее стало известно, что в итальянских тюрьмах находятся 48 мужчин и две женщины из России. Из них 15 ждут вынесения окончательного приговора.