В итальянских тюрьмах нашли 50 россиян

В итальянских тюрьмах находятся 48 мужчин и две женщины из России, из них 15 еще не вынесли окончательного приговора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства юстиции страны.

В ведомстве не уточнили, за какие преступления россиян взяли под стражу. В общей сложности их доля составляет 0,2%.

Больше всего иностранных заключенных в Италии — из Марокко, на втором месте — Тунис, на третьем — Румыния.

В конце декабря прошлого года гражданина России задержали в Стокгольме по запросу США, которые добиваются его экстрадиции. Шведские власти предъявили ему обвинение в нарушении санкционного режима с 2022 по 2023 год.

При этом Служба государственной безопасности королевства не стала вдаваться в подробности, сославшись на помощь другой стране в расследовании уголовного дела.