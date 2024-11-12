Задержанных в Абхазии протестующих отпустят в ближайшее время

Руководство Абхазии может отпустить всех задержанных оппозиционеров. Об этом заявил член Общественной палаты страны Сократ Джинджолия, сообщило РИА «Новости» .

«Мы, члены Общественной палаты, были у президента [Аслана Бжании], и он сказал, что дает слово освободить этих парней», — подчеркнул он.

По информации ТАСС, задержанных выпустят, если протестующие откроют мосты в Сухуме. Генпрокурор уже внес предложение об освобождении сторонников оппозиции, его могут утвердить до конца суток.

Ранее абхазские правоохранители разблокировали движение по Кодорскому мосту. Президент страны в обращении к народу рассказал, что власти продолжают работать над открытием остальных переправ и дорог, перекрытых оппозицией. Также глава государства попросил граждан не поддаваться на провокации на фоне захлестнувших республику протестов.