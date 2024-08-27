Задержанных с Дуровым постоянных спутников отпустили после допроса

Le Figaro: французские следователи отпустили телохранителя и помощницу Дурова

Фото: Global Look Press

Французские следователи после допроса освободили телохранителя и помощницу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которые прибыли вместе с ним в Европу. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на источник.

Авторы публикации отметили, что помощница и телохранитель «постоянно следуют» за Дуровым.

Основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа, на следующий день срок его задержания продлили до 96 часов. Прокуратура Парижа предъявила ему обвинения по 12 пунктам, в том числе в «соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не связан с политикой. В своем комментарии по поводу задержания основателя платформы французский лидер напомнил о верховенстве права и независимости судебной системы.

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