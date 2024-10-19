Задержанного в Швеции русскоязычного мужчину передали Бельгии

Русскоязычного мужчину, задержанного ранее в Швеции по подозрению в терроризме, передали властям Бельгии. Об этом сообщил телеканал TV4 .

«Сорокаоднолетний мужчина теперь был вывезен самолетом из Швеции и передан бельгийским властям», — сообщил телеканал.

О задержании русскоговорящего мужчины полиция Швеции сообщила в августе. Его заподозрили в террористических преступлениях. Ранее мужчина находился в розыске в России, страна подала запрос на экстрадицию задержанного. Мужчину передали властям Бельгии, так как именно в этой стране он якобы совершил преступления.

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников. Вместе с членами семьи беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию.