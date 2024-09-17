В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Сотрудники Национальной полиции Испании в Мадриде задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников. Об этом сообщили в пресс-релизе МВД страны.

«Вместе с другими членами семьи и близкими сообщниками беглец возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию», — сообщило ведомство.

Мужчину приговорили к 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения. Среди них участие в преступной группировке, подделка документов и незаконный оборот наркотиков. Преступления, в которых его обвинили, совершили в период с 2014 по 2018 год. В то время мужчина был главой преступной организации в Бельгии. Благодаря незаконной деятельности беглец смог заработать более четырех миллионов евро.

Ранее Мосгорсуд приговорил вора в законе Давида Чачибая к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям «Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии».