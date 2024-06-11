Задержание россиянки в Дании назвали наглой провокацией

Задержание гражданки России в Дании является беспардонной провокацией местных спецслужб. Об этом РИА «Новости» сообщил российский посол Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что посольство обратится к руководству Дании и потребует освободить россиянку, которую задержали по обвинению в шпионаже.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — подчеркнул он.

По его словам, женщину задержали из-за лживых публикаций в датской прессе. Барбин добавил, что правовой центр в Дании консультировал россиян до 2022 года — он оказывал соотечественникам помощь в понимании местного законодательства.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали немецкого офицера. Мужчина являлся членом оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» и служил в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. По версии следствия, немец передавал важные данные посольству и генконсульству России.