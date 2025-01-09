Зачем Трамп делает громкие заявления о внешней политике? Сенатор выдвинул идею

«Ведь ни в 24 часа, ни в 24 дня Трампу точно не уложиться. Но разве это так важно, когда он обещает разочарованной и приунывшей Америке столь великое будущее?» — написал сенатор.

По его мнению, жители США давно утратили ощущение всемогущества своей страны, а возвращающийся в Белый дом президент хочет его вернуть. Пушков назвал Трампа «великим мифотворцем», противопоставляя его «сенильному» Джо Байдену. На этом фоне, по мнению российского политика, уже не имеет значения, удастся ли ему на самом деле присоединить Гренландию или восстановить тотальное господство доллара.

В то же время депутат Госдумы Андрей Картаполов отнесся к заявлениям Трампа о Гренландии серьезно и назвал их потенциальной военной угрозой для России.