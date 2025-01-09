«Угроза для России». Картаполов оценил возможное присоединение Гренландии к США

Картаполов: присоединение Гренландии к США может стать угрозой для России

Возможное присоединение к США Гренландии представляет для России военную угрозу. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат указал на то, что Гренландия занимает в Арктике очень большое место и дает туда прямой вход, что может угрожать России.

«В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки», — подчеркнул Картаполов.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее выразил мнение, что Гренландия получит ощутимую выгоду, если присоединится к Америке. По его словам, эта страна стратегически важна для защиты «свободного мира», в частности, от России и Китая. Политик также пообещал «сделать Гренландию снова великой».

Позже гренландский премьер-министр Муте Эгеде уточнил, что остров не продается сейчас и не будет продаваться в будущем.