«Зачем говорить в пустоту?» Захарова раскритиковала МИД Канады после саммита G20

Захарова назвала безумной речь главы МИД Канады на саммите G20

Фото: РИА «Новости»

Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите G20 было безумным, ведь она говорила только о планах страны отстаивать суверенитет Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — сказала она.

Дипломат отметила, что Канада сейчас испытывает проблемы с независимостью и собственной территориальной целостностью. Как напомнила Захарова, президент США Дональд Трамп не рассматривает страну в качестве самостоятельного государства.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 прошла в ЮАР 20 и 21 февраля. Глава европейской дипломатии Каи Каллас выступила с набором обвинений против России и призвала не допустить страну к ее законному месту в мире.

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