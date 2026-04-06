«Забыли уроки истории»: Захарова припомнила Германии Вторую мировую войну

В Германии забыли уроки истории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем телеграм-канале она прокомментировала сообщения об ужесточении правил выезда для мужчин призывного возраста из ФРГ.

«В пылу милитаристского угара в Германии напрочь забыли уроки истории. В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну „главной военной силой в Европе“, это закончилось трагедией для всего человечества», — написала дипломат.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что ФРГ ужесточила правила выезда для мужчин призывного возраста. С 2026 года вступили в силу изменения закона о воинской обязанности — теперь мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца.

После общественного резонанса агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны Германии уточнило: выезжать еще можно без разрешения бундесвера, но только пока военная служба в стране остается добровольной.