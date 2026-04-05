Остановите безумие. В Германии возмутились из-за закона о запрете выезда за границу мужчин

Новый закон о воинской обязанности в Германии, запрещающий мужчинам покидать страну более чем на три месяца без разрешения бундесвера, пугающий и может превратиться в принудительный призыв. Такое заявление в соцсети Х сделала немецкий политик и лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт.

«Пугающе! <…> То, что сегодня якобы не имеет „практического значения“, завтра может быстро превратиться в принудительный призыв по примеру Украины. Это безумие нужно остановить!» — написала политик.

Накануне об изменениях в законе о воинской обязанности сообщили немецкие СМИ. Нововведение вступили в силу с начала текущего года. Ранее ограничения на выезд за границу мужчин применялись только в чрезвычайных ситуациях. Теперь такие требования действуют на постоянной основе.

Ранее Вагенкнехт призвала возобновить закупки нефти из России на фоне растущего экономического разрыва и событий на Ближнем Востоке. По ее словам, это необходимо, чтобы сдержать общую инфляцию и цены на топливо.