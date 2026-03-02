«Заболел очень вовремя». Турист из России рассказал, как избежал ударов в Дубае

Российский турист сошел с круизного лайнера в Дубае из-за болезни сына, а позже узнал, что это спорное решение, испортившее ему настроение из-за упущенного отдыха, оказалось самым лучшим. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

По его словам, 27 февраля у сына поднялась температура до 37,7, поэтому он принял очень болезненное решение сойти с корабля. Остановка была в Дубае. На ресепшене удивились, ведь он оплатил недельную поездку на двоих, но отдохнули на лайнере только двое суток. Его даже попытались отговорить.

Собеседник агентства признался, что важнее было здоровье сына, которое могло ухудшиться. Он переживал, что не сможет даже вызвать ребенку скорую помощь из-за слишком высоких цен на медуслуги. После возвращения в Москву настроение было испорченным, но все изменилось субботним утром, 28 февраля, когда СМИ сообщили про атаки Ирана на ОАЭ.

«Я стал неожиданно самым счастливым человеком на свете. Ребенку надо ведро шоколада купить за то, что он „заболел очень вовремя“», — признался мужчина, добавив, что спорное решение оказалось самым лучшим.

Он даже сравнил свой опыт со сдачей билета на самолет перед авиакатастрофой, так как не представляет, как бы они сыном справляли в Дубае на фоне иранских ударов.

Ранее россияне пожаловались, что их выселяют из отелей в Дубае и Шардже. Сроки оплаченного проживания завершились, но они не могут улететь из-за закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока.