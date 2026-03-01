Россияне в Дубае и Шардже пожаловались на выселение из отелей

АТОР: туристов в ОАЭ выселяют из отелей после завершения брони

Российские туристы в Дубае и Шардже столкнулись с требованиями освободить номера после окончания оплаченного срока проживания. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России .

Расходы на размещение россиян на период ограничений, связанных с закрытием воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока, взяли на себя власти эмиратов Абу‑Даби и Рас‑эль‑Хайма.

«Информации по аналогичным мерам в Шардже и Дубае пока нет», — уточнили в ассоциации.

Вице‑президент АТОР Артур Мурадян отметил, что туристам все чаще приходится самим искать свободные номера в гостиницах и оперативно согласовывать вопрос проживания с туроператорами.

АТОР направила официальные запросы властям двух эмиратов, чтобы уточнить порядок размещения туристов, которые не могут своевременно покинуть страну.

Ранее в Российском союзе туриндустрии соотечественникам посоветовали не торопиться с отменой туров с перелетом через Ближний Восток. Объяснили это тем, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может оказаться краткосрочным.