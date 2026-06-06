Заблудившийся 11-летний мальчик провел две недели в китайских джунглях

Китайский школьник заблудился в джунглях провинции Гуандун. Его нашли через две недели, сообщило издание Need To Know .

По данным журналистов, 11-летний мальчик исчез 18 мая в горном лесу недалеко от деревни Аньхуа. Спасатели смогли разыскать его только 30 мая.

Школьнику удалось выжить благодаря плодам фиговых деревьев и дождевой воде. За время скитаний по джунглям он похудел и получил несколько ссадин, но в остальном был здоров.

Найти мальчика также помог сборщик лекарственных трав. Мужчина обнаружил в чаще детскую одежду и обратился в полицию, после чего на след ребенка вышли спасатели с собаками.

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