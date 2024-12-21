Захарова: Румыния должна забрать назад грязные слова о вмешательстве РФ в выборы

Румынии следует объясниться перед Россией за свои грязные слова про якобы вмешательство в президентские выборы. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, румынским властям следует официально заявить об этом, объясниться, а еще забрать свои обратно, учитывая, сколько грязи они в очередной раз вылили на Россию. Захарова подчеркнула, что обвинения Бухареста в адрес Москвы бездоказательны и смехотворны.

«Но эти фейки были озвучены, были озвучены в том числе на официальном уровне. Будьте добры, заберите свои слова обратно. Надо наконец-то учиться говорить правду», — добавила она.

Захарова также напомнила про результаты расследования в Румынии, согласно которым предвыборную кампанию кандидата в президенты Кэлина Джорджеску в соцсети TikTok оплатила Национал-либеральная партия страны, а не Россия.

Ранее обеспокоенная его победой в первом туре Еврокомиссия заподозрила сервис в несоблюдении законов ЕС по препятствованию вмешательству других стран в румынские выборы.