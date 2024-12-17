TikTok заподозрили в нарушении законов ЕС

ЕК открыла разбирательство против TikTok, заподозрив его в нарушении законов ЕС

Еврокомиссия начала официальное разбирательство против интернет-платформы TikTok, заподозрив сервис в несоблюдении законов ЕС по препятствованию вмешательству других стран в выборы в Румынии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня Еврокомиссия открыла официальное разбирательство против TikTok по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) в отношении обязательства TikTok должным образом оценивать и смягчать системные риски, связанные с честностью выборов», — указали в заявлении ЕК.

Там отметили, что комиссия проведет подробное расследование вероятных нарушений и запросит у платформы необходимые данные и документы.

Еврокомиссия сильно обеспокоена из-за результатов выборов президента в Румынии. В первом туре там победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого считают непроевропейским политиком.

Ранее Высокий суд кассации и юстиции (ВКС) Румынии отклонил апелляцию оппозиционеров об отмене президентских выборов. Жалобу подавал глава партии AUR Джордже Симион.