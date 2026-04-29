За сутки в Тайване заметили 10 воздушных судов и 11 кораблей Китая

За сутки у побережья Тайваня зафиксировали 10 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил официальный аккаунт вооруженных сил острова в соцсети Х.

«С 06:00 (01:00 — по московскому времени) вторника по 6:00 среды 10 воздушных судов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня», — заявили в ведомстве.

Девять из 10 летательных аппаратов пересекли так называемую условную линию пролива и проникли в опознавательную зону ПВО острова.

В 1949 году официальные связи между центральным правительством Китая и его островной провинцией прекратились. Проигравшие в гражданской войне с китайскими коммунистами гоминьдановские силы во главе с Чан Кайши отступили на Тайвань.

Экономические и неофициальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х. А с начала 1990-х годов взаимодействие началось через неправительственные структуры — пекинскую Ассоциацию по содействию межбереговым связям и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил в Китай лидера оппозиционной партии Тайваня Чжэн Ливэнь. Председатель Гоминьдана вступила в должность в ноябре прошлого года. Она постоянно говорила, что намерена встретиться с Си Цзиньпином перед первым визитом в США.