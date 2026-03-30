Си Цзиньпин пригласил в Китай лидера оппозиционной партии Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил лидера тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь посетить материковую часть Китая в следующем месяце. Об этом сообщил Bloomberg .

Это будет первая подобная поездка действующего лидера Гоминьдана с 2016 года. Глава Китая лично направил приглашение лидеру партии председателя Чэн Ли-куна, выступающей за укрепление связей с Китаем.

Политик и делегация прибудут в Цзянсу, Шанхай и Пекин с 7 по 12 апреля.

Председатель Гоминьдана Чжэн Ливэнь вступила в должность в ноябре прошлого года. Она неоднократно говорила, что должна встретиться с Си Цзиньпином перед своим первым официальным визитом в США. Такие заявления вызвали критику и обвинения в «прокитайских взглядах» даже внутри ее собственной партии.

Американский президент Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином 14–15 мая в Пекине. Политик планировал посетить Китай в конце марта, но встречу перенесли из-за военной операции против Ирана.