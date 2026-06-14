Euronews: за скандалом вокруг Каллас может стоять фон дер Ляйен

За скандалом вокруг главы евродипломатии Каи Каллас и возможным переделом полномочий в дипломатическом аппарате Евросоюза может стоять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такую версию выдвинуло издание Euronews .

Журналисты указали, что фон дер Ляйен неоднократно брала на себя роль главного голоса ЕС по внешней политике, хотя это входит в компетенцию Каллас. Подобное поведение постепенно вытесняло евродипломата с ее позиций и разжигало конфликт между Еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС.

Ряд дипломатов, по данным издания, считает громкий скандал, который спровоцировала французская пресса, не случайным — а результатом целенаправленной аппаратной борьбы внутри европейских институтов.

Ранее страны Евросоюза начали рассматривать варианты кардинальной реформы дипломатической службы ЕС, в числе прочего рассматривается возможность лишить Каю Каллас полномочий.