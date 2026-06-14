За скандалом вокруг Каллас может стоять фон дер Ляйен — Euronews
Euronews: за скандалом вокруг Каллас может стоять фон дер Ляйен
За скандалом вокруг главы евродипломатии Каи Каллас и возможным переделом полномочий в дипломатическом аппарате Евросоюза может стоять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такую версию выдвинуло издание Euronews.
Журналисты указали, что фон дер Ляйен неоднократно брала на себя роль главного голоса ЕС по внешней политике, хотя это входит в компетенцию Каллас. Подобное поведение постепенно вытесняло евродипломата с ее позиций и разжигало конфликт между Еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС.
Ряд дипломатов, по данным издания, считает громкий скандал, который спровоцировала французская пресса, не случайным — а результатом целенаправленной аппаратной борьбы внутри европейских институтов.
Ранее страны Евросоюза начали рассматривать варианты кардинальной реформы дипломатической службы ЕС, в числе прочего рассматривается возможность лишить Каю Каллас полномочий.